Fas dirheminden Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile MAD → SHP çevirin

1.000 mad
79,15 shp

1.00000 MAD = 0.07915 SHP

11:34 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855791.0735589.14941.453641.6520.94835518.3351
1 GBP1.1685111.25445104.1721.698591.930371.1081621.4246
1 USD0.93150.797162183.04171.354051.538820.8833517.0789
1 INR0.01121710.009599540.012042110.01630570.01853060.01063740.205667

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fas dirheminden Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Saint Helena Poundu
1 MAD0.07915 SHP
5 MAD0.39575 SHP
10 MAD0.79149 SHP
20 MAD1.58299 SHP
50 MAD3.95748 SHP
100 MAD7.91495 SHP
250 MAD19.78738 SHP
500 MAD39.57475 SHP
1000 MAD79.14950 SHP
2000 MAD158.29900 SHP
5000 MAD395.74750 SHP
10000 MAD791.49500 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Fas Dirhemi
1 SHP12.63430 MAD
5 SHP63.17150 MAD
10 SHP126.34300 MAD
20 SHP252.68600 MAD
50 SHP631.71500 MAD
100 SHP1263.43000 MAD
250 SHP3158.57500 MAD
500 SHP6317.15000 MAD
1000 SHP12634.30000 MAD
2000 SHP25268.60000 MAD
5000 SHP63171.50000 MAD
10000 SHP126343.00000 MAD