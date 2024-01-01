500 Fas dirheminden Paraguay guaranisine

Reel döviz kuru ile MAD → PYG çevirin

500 mad
381.327 pyg

1,000د.م. MAD = 762,7₲ PYG

14:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → PYGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek770,1220770,1220
Düşük755,7850743,3270
Ortalama765,9002758,0937
Değişim0.91%2.60%
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1 MAD → PYG istatistikleri

MAD → PYG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 770,1220, en düşük 755,7850 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 765,9002 oldu. MAD → PYG kurundaki değişiklik 0.91 değerindeydi.

MAD → PYG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 770,1220, en düşük 743,3270 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 758,0937 oldu. MAD → PYG kurundaki değişiklik 2.60 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,2660,780,9261,3821,5291,33618,14
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281778,0611,1861,7711,9591,71223,242
1 EUR1,08655,9380,84311,4931,6511,44319,594

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

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MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Paraguay Guaranisi
1 MAD762,65300 PYG
5 MAD3.813,26500 PYG
10 MAD7.626,53000 PYG
20 MAD15.253,06000 PYG
50 MAD38.132,65000 PYG
100 MAD76.265,30000 PYG
250 MAD190.663,25000 PYG
500 MAD381.326,50000 PYG
1000 MAD762.653,00000 PYG
2000 MAD1.525.306,00000 PYG
5000 MAD3.813.265,00000 PYG
10000 MAD7.626.530,00000 PYG
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Fas Dirhemi
1 PYG0,00131 MAD
5 PYG0,00656 MAD
10 PYG0,01311 MAD
20 PYG0,02622 MAD
50 PYG0,06556 MAD
100 PYG0,13112 MAD
250 PYG0,32780 MAD
500 PYG0,65561 MAD
1000 PYG1,31121 MAD
2000 PYG2,62242 MAD
5000 PYG6,55605 MAD
10000 PYG13,11210 MAD