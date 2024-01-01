5 Paraguay guaranisinden Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile PYG → MAD çevirin

1,000₲ PYG = 0,001279د.م. MAD

17:08 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → MAD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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MAD
1 PYG → MADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00130,0013
Düşük0,00120,0012
Ortalama0,00130,0013
Değişim2.08%-0.23%
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1 PYG → MAD istatistikleri

PYG → MAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0013, en düşük 0,0012 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0013 oldu. PYG → MAD kurundaki değişiklik 2.08 değerindeydi.

PYG → MAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0013, en düşük 0,0012 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0013 oldu. PYG → MAD kurundaki değişiklik -0.23 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - MAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,5484,4070,94458,6991,341,4020,79
1 AUD0,65154,8270,61338,1280,870,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0591,6389,37162,1511,4191,4850,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

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PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Fas Dirhemi
1 PYG0,00128 MAD
5 PYG0,00640 MAD
10 PYG0,01279 MAD
20 PYG0,02558 MAD
50 PYG0,06396 MAD
100 PYG0,12792 MAD
250 PYG0,31980 MAD
500 PYG0,63959 MAD
1000 PYG1,27919 MAD
2000 PYG2,55838 MAD
5000 PYG6,39595 MAD
10000 PYG12,79190 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Paraguay Guaranisi
1 MAD781,74700 PYG
5 MAD3.908,73500 PYG
10 MAD7.817,47000 PYG
20 MAD15.634,94000 PYG
50 MAD39.087,35000 PYG
100 MAD78.174,70000 PYG
250 MAD195.436,75000 PYG
500 MAD390.873,50000 PYG
1000 MAD781.747,00000 PYG
2000 MAD1.563.494,00000 PYG
5000 MAD3.908.735,00000 PYG
10000 MAD7.817.470,00000 PYG