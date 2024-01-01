Fas dirheminden Paraguay guaranisine

Reel döviz kuru ile MAD → PYG çevirin

1.000 mad
723.817 pyg

1.00000 MAD = 723.81700 PYG

11:33 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855821.0735589.15011.453641.6520.9483318.338
1 GBP1.1684711.25445104.1721.698591.930371.108121.428
1 USD0.931450.797162183.04231.354051.538820.8833517.0816
1 INR0.0112170.009599470.012042110.01630550.01853050.01063730.205698

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fas dirheminden Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Paraguay Guaranisi
1 MAD723.81700 PYG
5 MAD3619.08500 PYG
10 MAD7238.17000 PYG
20 MAD14476.34000 PYG
50 MAD36190.85000 PYG
100 MAD72381.70000 PYG
250 MAD180954.25000 PYG
500 MAD361908.50000 PYG
1000 MAD723817.00000 PYG
2000 MAD1447634.00000 PYG
5000 MAD3619085.00000 PYG
10000 MAD7238170.00000 PYG
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Fas Dirhemi
1 PYG0.00138 MAD
5 PYG0.00691 MAD
10 PYG0.01382 MAD
20 PYG0.02763 MAD
50 PYG0.06908 MAD
100 PYG0.13816 MAD
250 PYG0.34539 MAD
500 PYG0.69078 MAD
1000 PYG1.38156 MAD
2000 PYG2.76312 MAD
5000 PYG6.90780 MAD
10000 PYG13.81560 MAD