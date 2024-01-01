250 Fas dirheminden Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile MAD → PEN çevirin

250 mad
93,74 pen

1,000د.م. MAD = 0,3749S/. PEN

14:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 MAD → PENSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,38450,3861
Düşük0,37490,3683
Ortalama0,38100,3785
Değişim-2.22%1.21%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MAD → PEN istatistikleri

MAD → PEN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3845, en düşük 0,3749 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3810 oldu. MAD → PEN kurundaki değişiklik -2.22 değerindeydi.

MAD → PEN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3861, en düşük 0,3683 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3785 oldu. MAD → PEN kurundaki değişiklik 1.21 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,4350,7810,9261,3831,5291,33718,144
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281778,15511,1861,7711,9591,71223,244
1 EUR1,08655,9690,84311,4931,6511,44419,594

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fas dirheminden Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Peru Nuevo Solü
1 MAD0,37495 PEN
5 MAD1,87474 PEN
10 MAD3,74949 PEN
20 MAD7,49898 PEN
50 MAD18,74745 PEN
100 MAD37,49490 PEN
250 MAD93,73725 PEN
500 MAD187,47450 PEN
1000 MAD374,94900 PEN
2000 MAD749,89800 PEN
5000 MAD1.874,74500 PEN
10000 MAD3.749,49000 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Fas Dirhemi
1 PEN2,66703 MAD
5 PEN13,33515 MAD
10 PEN26,67030 MAD
20 PEN53,34060 MAD
50 PEN133,35150 MAD
100 PEN266,70300 MAD
250 PEN666,75750 MAD
500 PEN1.333,51500 MAD
1000 PEN2.667,03000 MAD
2000 PEN5.334,06000 MAD
5000 PEN13.335,15000 MAD
10000 PEN26.670,30000 MAD