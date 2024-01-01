10 bin Fas dirheminden Komor frangına

Reel döviz kuru ile MAD → KMF çevirin

10.000 mad
458.814 kmf

1,000د.م. MAD = 45,88CF KMF

13:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → KMFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek46,167146,2990
Düşük45,736645,3723
Ortalama45,953545,8222
Değişim-0.03%0.89%
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1 MAD → KMF istatistikleri

MAD → KMF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 46,1671, en düşük 45,7366 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 45,9535 oldu. MAD → KMF kurundaki değişiklik -0.03 değerindeydi.

MAD → KMF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 46,2990, en düşük 45,3723 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 45,8222 oldu. MAD → KMF kurundaki değişiklik 0.89 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,4270,780,9261,381,5271,33718,173
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281778,38711,1871,7691,9571,71323,288
1 EUR1,08655,960,84311,4911,6491,44419,625

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Komor Frangı
1 MAD45,88140 KMF
5 MAD229,40700 KMF
10 MAD458,81400 KMF
20 MAD917,62800 KMF
50 MAD2.294,07000 KMF
100 MAD4.588,14000 KMF
250 MAD11.470,35000 KMF
500 MAD22.940,70000 KMF
1000 MAD45.881,40000 KMF
2000 MAD91.762,80000 KMF
5000 MAD229.407,00000 KMF
10000 MAD458.814,00000 KMF
Çevrim kurları Komor Frangı / Fas Dirhemi
1 KMF0,02180 MAD
5 KMF0,10898 MAD
10 KMF0,21795 MAD
20 KMF0,43591 MAD
50 KMF1,08977 MAD
100 KMF2,17953 MAD
250 KMF5,44883 MAD
500 KMF10,89765 MAD
1000 KMF21,79530 MAD
2000 KMF43,59060 MAD
5000 KMF108,97650 MAD
10000 KMF217,95300 MAD