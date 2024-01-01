250 Fas dirheminden Man Adası pounduna

Reel döviz kuru ile MAD → IMP çevirin

250 mad
19,67 imp

1,000د.م. MAD = 0,07868£ IMP

13:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → IMPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,07940,0798
Düşük0,07820,0782
Ortalama0,07870,0790
Değişim-0.44%-0.77%
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1 MAD → IMP istatistikleri

MAD → IMP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0794, en düşük 0,0782 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0787 oldu. MAD → IMP kurundaki değişiklik -0.44 değerindeydi.

MAD → IMP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0798, en düşük 0,0782 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0790 oldu. MAD → IMP kurundaki değişiklik -0.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,7320,7810,9271,3811,5281,33718,18
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,28777,68411,1861,7671,9551,71123,264
1 EUR1,079655,9560,84311,491,6491,44319,622

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Man Adası pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IMP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → IMP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Man Adası poundu
1 MAD0,07868 IMP
5 MAD0,39340 IMP
10 MAD0,78679 IMP
20 MAD1,57358 IMP
50 MAD3,93396 IMP
100 MAD7,86791 IMP
250 MAD19,66978 IMP
500 MAD39,33955 IMP
1000 MAD78,67910 IMP
2000 MAD157,35820 IMP
5000 MAD393,39550 IMP
10000 MAD786,79100 IMP
Çevrim kurları Man Adası poundu / Fas Dirhemi
1 IMP12,70990 MAD
5 IMP63,54950 MAD
10 IMP127,09900 MAD
20 IMP254,19800 MAD
50 IMP635,49500 MAD
100 IMP1.270,99000 MAD
250 IMP3.177,47500 MAD
500 IMP6.354,95000 MAD
1000 IMP12.709,90000 MAD
2000 IMP25.419,80000 MAD
5000 IMP63.549,50000 MAD
10000 IMP127.099,00000 MAD