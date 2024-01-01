100 Fas dirheminden Belarus rublesine

Reel döviz kuru ile MAD → BYN çevirin

100 mad
32,95 byn

1,000د.م. MAD = 0,3295Br BYN

12:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → BYNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,33380,3338
Düşük0,32790,3254
Ortalama0,33160,3292
Değişim0.49%1.26%
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1 MAD → BYN istatistikleri

MAD → BYN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3338, en düşük 0,3279 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3316 oldu. MAD → BYN kurundaki değişiklik 0.49 değerindeydi.

MAD → BYN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3338, en düşük 0,3254 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3292 oldu. MAD → BYN kurundaki değişiklik 1.26 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,0020,780,9251,3821,5271,33718,191
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,282778,26811,1861,7721,9581,71423,323
1 EUR1,081655,9570,84311,4931,651,44419,658

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Belarus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BYN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → BYN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Belarus rublesi
1 MAD0,32946 BYN
5 MAD1,64728 BYN
10 MAD3,29455 BYN
20 MAD6,58910 BYN
50 MAD16,47275 BYN
100 MAD32,94550 BYN
250 MAD82,36375 BYN
500 MAD164,72750 BYN
1000 MAD329,45500 BYN
2000 MAD658,91000 BYN
5000 MAD1.647,27500 BYN
10000 MAD3.294,55000 BYN
Çevrim kurları Belarus rublesi / Fas Dirhemi
1 BYN3,03532 MAD
5 BYN15,17660 MAD
10 BYN30,35320 MAD
20 BYN60,70640 MAD
50 BYN151,76600 MAD
100 BYN303,53200 MAD
250 BYN758,83000 MAD
500 BYN1.517,66000 MAD
1000 BYN3.035,32000 MAD
2000 BYN6.070,64000 MAD
5000 BYN15.176,60000 MAD
10000 BYN30.353,20000 MAD