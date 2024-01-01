20 Fas dirheminden Brunei dolarına

Reel döviz kuru ile MAD → BND çevirin

20 mad
2,69 bnd

1,000د.م. MAD = 0,1347B$ BND

12:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → BNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,13710,1371
Düşük0,13470,1343
Ortalama0,13640,1359
Değişim-0.95%0.31%
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1 MAD → BND istatistikleri

MAD → BND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1371, en düşük 0,1347 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1364 oldu. MAD → BND kurundaki değişiklik -0.95 değerindeydi.

MAD → BND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1371, en düşük 0,1343 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1359 oldu. MAD → BND kurundaki değişiklik 0.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,6730,7810,9261,3821,5271,33818,199
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281778,21611,1861,771,9561,71323,306
1 EUR1,079655,9530,84311,4921,6491,44419,644

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Brunei dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → BND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Brunei Doları
1 MAD0,13467 BND
5 MAD0,67336 BND
10 MAD1,34672 BND
20 MAD2,69344 BND
50 MAD6,73360 BND
100 MAD13,46720 BND
250 MAD33,66800 BND
500 MAD67,33600 BND
1000 MAD134,67200 BND
2000 MAD269,34400 BND
5000 MAD673,36000 BND
10000 MAD1.346,72000 BND
Çevrim kurları Brunei Doları / Fas Dirhemi
1 BND7,42544 MAD
5 BND37,12720 MAD
10 BND74,25440 MAD
20 BND148,50880 MAD
50 BND371,27200 MAD
100 BND742,54400 MAD
250 BND1.856,36000 MAD
500 BND3.712,72000 MAD
1000 BND7.425,44000 MAD
2000 BND14.850,88000 MAD
5000 BND37.127,20000 MAD
10000 BND74.254,40000 MAD