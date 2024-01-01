500 Fas dirheminden Brunei dolarına

Reel döviz kuru ile MAD → BND çevirin

500 mad
67,33 bnd

1,000د.م. MAD = 0,1347B$ BND

12:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → BNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,13710,1371
Düşük0,13470,1343
Ortalama0,13640,1359
Değişim-0.96%0.30%
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1 MAD → BND istatistikleri

MAD → BND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1371, en düşük 0,1347 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1364 oldu. MAD → BND kurundaki değişiklik -0.96 değerindeydi.

MAD → BND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1371, en düşük 0,1343 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1359 oldu. MAD → BND kurundaki değişiklik 0.30 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,8630,7810,9271,3821,5281,33818,199
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,28778,09511,1861,7691,9551,71223,296
1 EUR1,079655,9750,84311,4911,6481,44419,64

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Brunei dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → BND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Brunei Doları
1 MAD0,13466 BND
5 MAD0,67331 BND
10 MAD1,34662 BND
20 MAD2,69324 BND
50 MAD6,73310 BND
100 MAD13,46620 BND
250 MAD33,66550 BND
500 MAD67,33100 BND
1000 MAD134,66200 BND
2000 MAD269,32400 BND
5000 MAD673,31000 BND
10000 MAD1.346,62000 BND
Çevrim kurları Brunei Doları / Fas Dirhemi
1 BND7,42601 MAD
5 BND37,13005 MAD
10 BND74,26010 MAD
20 BND148,52020 MAD
50 BND371,30050 MAD
100 BND742,60100 MAD
250 BND1.856,50250 MAD
500 BND3.713,00500 MAD
1000 BND7.426,01000 MAD
2000 BND14.852,02000 MAD
5000 BND37.130,05000 MAD
10000 BND74.260,10000 MAD