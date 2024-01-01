10 Fas dirheminden Bermuda dolarına

Reel döviz kuru ile MAD → BMD çevirin

10 mad
1,01 bmd

1,000د.م. MAD = 0,1007$ BMD

12:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → BMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,10190,1019
Düşük0,10030,0995
Ortalama0,10140,1007
Değişim0.40%1.19%
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1 MAD → BMD istatistikleri

MAD → BMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1019, en düşük 0,1003 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1014 oldu. MAD → BMD kurundaki değişiklik 0.40 değerindeydi.

MAD → BMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1019, en düşük 0,0995 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1007 oldu. MAD → BMD kurundaki değişiklik 1.19 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,6770,7810,9261,3821,5281,33818,197
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281778,34311,1871,771,9571,71323,307
1 EUR1,079655,9570,84311,4911,6491,44419,642

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Bermuda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → BMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Bermuda Doları
1 MAD0,10068 BMD
5 MAD0,50342 BMD
10 MAD1,00684 BMD
20 MAD2,01368 BMD
50 MAD5,03420 BMD
100 MAD10,06840 BMD
250 MAD25,17100 BMD
500 MAD50,34200 BMD
1000 MAD100,68400 BMD
2000 MAD201,36800 BMD
5000 MAD503,42000 BMD
10000 MAD1.006,84000 BMD
Çevrim kurları Bermuda Doları / Fas Dirhemi
1 BMD9,93205 MAD
5 BMD49,66025 MAD
10 BMD99,32050 MAD
20 BMD198,64100 MAD
50 BMD496,60250 MAD
100 BMD993,20500 MAD
250 BMD2.483,01250 MAD
500 BMD4.966,02500 MAD
1000 BMD9.932,05000 MAD
2000 BMD19.864,10000 MAD
5000 BMD49.660,25000 MAD
10000 BMD99.320,50000 MAD