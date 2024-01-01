bin Lesotho lotisinden Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile LSL → PHP çevirin

1.000 lsl
3.208,07 php

1,000L LSL = 3,208₱ PHP

11:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → PHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,25313,2752
Düşük3,16203,0783
Ortalama3,20773,1802
Değişim1.46%4.00%
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1 LSL → PHP istatistikleri

LSL → PHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,2531, en düşük 3,1620 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,2077 oldu. LSL → PHP kurundaki değişiklik 1.46 değerindeydi.

LSL → PHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,2752, en düşük 3,0783 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,1802 oldu. LSL → PHP kurundaki değişiklik 4.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8451,07990,3611,4921,6510,94720,01
1 GBP1,18311,277106,9191,7651,9541,1223,677
1 USD0,9270,783183,7341,3821,530,87718,542
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,221

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Filipinler Pesosu
1 LSL3,20807 PHP
5 LSL16,04035 PHP
10 LSL32,08070 PHP
20 LSL64,16140 PHP
50 LSL160,40350 PHP
100 LSL320,80700 PHP
250 LSL802,01750 PHP
500 LSL1.604,03500 PHP
1000 LSL3.208,07000 PHP
2000 LSL6.416,14000 PHP
5000 LSL16.040,35000 PHP
10000 LSL32.080,70000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Lesotho Lotisi
1 PHP0,31171 LSL
5 PHP1,55857 LSL
10 PHP3,11714 LSL
20 PHP6,23428 LSL
50 PHP15,58570 LSL
100 PHP31,17140 LSL
250 PHP77,92850 LSL
500 PHP155,85700 LSL
1000 PHP311,71400 LSL
2000 PHP623,42800 LSL
5000 PHP1.558,57000 LSL
10000 PHP3.117,14000 LSL