5.000 Filipinler pesosundan Lesotho lotisine

Reel döviz kuru ile PHP → LSL çevirin

1,000₱ PHP = 0,3084L LSL

07:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → LSL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LSL
1 PHP → LSLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,31050,3194
Düşük0,29710,2971
Ortalama0,30390,3095
Değişim0.83%-2.04%
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1 PHP → LSL istatistikleri

PHP → LSL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3105, en düşük 0,2971 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3039 oldu. PHP → LSL kurundaki değişiklik 0.83 değerindeydi.

PHP → LSL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3194, en düşük 0,2971 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3095 oldu. PHP → LSL kurundaki değişiklik -2.04 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - LSL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,4090,9481,5470,7911.396,41154,6157,243
1 CAD0,7110,6731,0980,562990,959109,7225,14
1 EUR1,0541,48611,6320,8351.472,44163,037,637
1 AUD0,6460,9110,61310,511902,4399,924,681

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Lesotho Lotisi
1 PHP0,30843 LSL
5 PHP1,54215 LSL
10 PHP3,08430 LSL
20 PHP6,16860 LSL
50 PHP15,42150 LSL
100 PHP30,84300 LSL
250 PHP77,10750 LSL
500 PHP154,21500 LSL
1000 PHP308,43000 LSL
2000 PHP616,86000 LSL
5000 PHP1.542,15000 LSL
10000 PHP3.084,30000 LSL
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Filipinler Pesosu
1 LSL3,24223 PHP
5 LSL16,21115 PHP
10 LSL32,42230 PHP
20 LSL64,84460 PHP
50 LSL162,11150 PHP
100 LSL324,22300 PHP
250 LSL810,55750 PHP
500 LSL1.621,11500 PHP
1000 LSL3.242,23000 PHP
2000 LSL6.484,46000 PHP
5000 LSL16.211,15000 PHP
10000 LSL32.422,30000 PHP