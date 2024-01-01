50 Filipinler pesosundan Lesotho lotisine

Reel döviz kuru ile PHP → LSL çevirin

1,000₱ PHP = 0,3083L LSL

07:19 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → LSL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LSL
1 PHP → LSLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,31050,3194
Düşük0,29710,2971
Ortalama0,30390,3095
Değişim0.83%-2.04%
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1 PHP → LSL istatistikleri

PHP → LSL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3105, en düşük 0,2971 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3039 oldu. PHP → LSL kurundaki değişiklik 0.83 değerindeydi.

PHP → LSL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3194, en düşük 0,2971 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3095 oldu. PHP → LSL kurundaki değişiklik -2.04 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - LSL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,4090,9481,5470,7911.396,42154,6457,244
1 CAD0,7110,6731,0980,562991,037109,7515,141
1 EUR1,0541,48611,6320,8351.472,46163,077,639
1 AUD0,6460,9110,61310,512902,50699,9474,682

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Lesotho Lotisi
1 PHP0,30831 LSL
5 PHP1,54155 LSL
10 PHP3,08309 LSL
20 PHP6,16618 LSL
50 PHP15,41545 LSL
100 PHP30,83090 LSL
250 PHP77,07725 LSL
500 PHP154,15450 LSL
1000 PHP308,30900 LSL
2000 PHP616,61800 LSL
5000 PHP1.541,54500 LSL
10000 PHP3.083,09000 LSL
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Filipinler Pesosu
1 LSL3,24350 PHP
5 LSL16,21750 PHP
10 LSL32,43500 PHP
20 LSL64,87000 PHP
50 LSL162,17500 PHP
100 LSL324,35000 PHP
250 LSL810,87500 PHP
500 LSL1.621,75000 PHP
1000 LSL3.243,50000 PHP
2000 LSL6.487,00000 PHP
5000 LSL16.217,50000 PHP
10000 LSL32.435,00000 PHP