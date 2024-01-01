500 Lesotho lotisinden Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile LSL → NOK çevirin

500 lsl
299,09 nok

1,000L LSL = 0,5982kr NOK

11:26 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → NOKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,60280,6028
Düşük0,57270,5566
Ortalama0,59280,5841
Değişim4.29%1.82%
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1 LSL → NOK istatistikleri

LSL → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6028, en düşük 0,5727 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5928 oldu. LSL → NOK kurundaki değişiklik 4.29 değerindeydi.

LSL → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6028, en düşük 0,5566 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5841 oldu. LSL → NOK kurundaki değişiklik 1.82 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8451,07990,3781,4911,6520,94619,968
1 GBP1,18311,277106,9421,7651,9541,1223,628
1 USD0,9270,783183,7421,3821,530,87718,502
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,221

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Norveç Kronu
1 LSL0,59819 NOK
5 LSL2,99093 NOK
10 LSL5,98185 NOK
20 LSL11,96370 NOK
50 LSL29,90925 NOK
100 LSL59,81850 NOK
250 LSL149,54625 NOK
500 LSL299,09250 NOK
1000 LSL598,18500 NOK
2000 LSL1.196,37000 NOK
5000 LSL2.990,92500 NOK
10000 LSL5.981,85000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Lesotho Lotisi
1 NOK1,67172 LSL
5 NOK8,35860 LSL
10 NOK16,71720 LSL
20 NOK33,43440 LSL
50 NOK83,58600 LSL
100 NOK167,17200 LSL
250 NOK417,93000 LSL
500 NOK835,86000 LSL
1000 NOK1.671,72000 LSL
2000 NOK3.343,44000 LSL
5000 NOK8.358,60000 LSL
10000 NOK16.717,20000 LSL