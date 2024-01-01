10 bin Lesotho lotisinden Brezilya realine

Reel döviz kuru ile LSL → BRL çevirin

10.000 lsl
3.104,79 brl

1,000L LSL = 0,3105R$ BRL

10:26 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → BRLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,31050,3105
Düşük0,29840,2740
Ortalama0,30390,2925
Değişim1.73%13.28%
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1 LSL → BRL istatistikleri

LSL → BRL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3105, en düşük 0,2984 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3039 oldu. LSL → BRL kurundaki değişiklik 1.73 değerindeydi.

LSL → BRL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3105, en düşük 0,2740 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2925 oldu. LSL → BRL kurundaki değişiklik 13.28 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8441,07990,3341,4921,6530,94620,128
1 GBP1,18411,278106,9931,7671,9571,1223,84
1 USD0,9270,783183,7361,3831,5320,87718,658
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Brezilya Reali
1 LSL0,31048 BRL
5 LSL1,55240 BRL
10 LSL3,10479 BRL
20 LSL6,20958 BRL
50 LSL15,52395 BRL
100 LSL31,04790 BRL
250 LSL77,61975 BRL
500 LSL155,23950 BRL
1000 LSL310,47900 BRL
2000 LSL620,95800 BRL
5000 LSL1.552,39500 BRL
10000 LSL3.104,79000 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Lesotho Lotisi
1 BRL3,22083 LSL
5 BRL16,10415 LSL
10 BRL32,20830 LSL
20 BRL64,41660 LSL
50 BRL161,04150 LSL
100 BRL322,08300 LSL
250 BRL805,20750 LSL
500 BRL1.610,41500 LSL
1000 BRL3.220,83000 LSL
2000 BRL6.441,66000 LSL
5000 BRL16.104,15000 LSL
10000 BRL32.208,30000 LSL