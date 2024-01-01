5 Liberya dolarından Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile LRD → PEN çevirin

5 lrd
0,10 pen

1,000L$ LRD = 0,01905S/. PEN

09:37 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → PENSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01970,0198
Düşük0,01910,0191
Ortalama0,01930,0194
Değişim-3.16%-1.10%
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1 LRD → PEN istatistikleri

LRD → PEN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0197, en düşük 0,0191 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0193 oldu. LRD → PEN kurundaki değişiklik -3.16 değerindeydi.

LRD → PEN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0198, en düşük 0,0191 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0194 oldu. LRD → PEN kurundaki değişiklik -1.10 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2160,9270,7831,33883,7431,683
1 CAD0,723113,1730,6710,5660,96760,5581,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5970,092
1 EUR1,0791,49119,64610,8451,44390,3171,815

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Liberya dolarından Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

LRD → CAD

LRD → ZAR

LRD → EUR

LRD → GBP

LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Peru Nuevo Solü
1 LRD0,01905 PEN
5 LRD0,09527 PEN
10 LRD0,19054 PEN
20 LRD0,38108 PEN
50 LRD0,95270 PEN
100 LRD1,90540 PEN
250 LRD4,76350 PEN
500 LRD9,52700 PEN
1000 LRD19,05400 PEN
2000 LRD38,10800 PEN
5000 LRD95,27000 PEN
10000 LRD190,54000 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Liberya Doları
1 PEN52,48240 LRD
5 PEN262,41200 LRD
10 PEN524,82400 LRD
20 PEN1.049,64800 LRD
50 PEN2.624,12000 LRD
100 PEN5.248,24000 LRD
250 PEN13.120,60000 LRD
500 PEN26.241,20000 LRD
1000 PEN52.482,40000 LRD
2000 PEN104.964,80000 LRD
5000 PEN262.412,00000 LRD
10000 PEN524.824,00000 LRD