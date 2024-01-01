bin Liberya dolarından Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile LRD → FJD çevirin

1.000 lrd
11,62 fjd

1,000L$ LRD = 0,01162FJ$ FJD

08:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → FJDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01170,0118
Düşük0,01150,0115
Ortalama0,01160,0116
Değişim-0.24%-0.96%
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1 LRD → FJD istatistikleri

LRD → FJD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0117, en düşük 0,0115 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0116 oldu. LRD → FJD kurundaki değişiklik -0.24 değerindeydi.

LRD → FJD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0118, en düşük 0,0115 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0116 oldu. LRD → FJD kurundaki değişiklik -0.96 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,240,9270,7831,33883,7431,683
1 CAD0,723113,1870,670,5660,96760,5411,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5910,092
1 EUR1,0791,49219,67610,8441,44390,3341,816

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Liberya dolarından Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

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LRD → ZAR

LRD → EUR

LRD → GBP

LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Fiji Doları
1 LRD0,01162 FJD
5 LRD0,05809 FJD
10 LRD0,11618 FJD
20 LRD0,23237 FJD
50 LRD0,58092 FJD
100 LRD1,16184 FJD
250 LRD2,90460 FJD
500 LRD5,80920 FJD
1000 LRD11,61840 FJD
2000 LRD23,23680 FJD
5000 LRD58,09200 FJD
10000 LRD116,18400 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Liberya Doları
1 FJD86,07020 LRD
5 FJD430,35100 LRD
10 FJD860,70200 LRD
20 FJD1.721,40400 LRD
50 FJD4.303,51000 LRD
100 FJD8.607,02000 LRD
250 FJD21.517,55000 LRD
500 FJD43.035,10000 LRD
1000 FJD86.070,20000 LRD
2000 FJD172.140,40000 LRD
5000 FJD430.351,00000 LRD
10000 FJD860.702,00000 LRD