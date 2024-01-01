10 Fiji dolarından Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile FJD → LRD çevirin

1,000FJ$ FJD = 82,59L$ LRD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → LRD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LRD
1 FJD → LRDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek86,225088,7166
Düşük82,073582,0735
Ortalama84,560986,4858
Değişim-4.22%-5.31%
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1 FJD → LRD istatistikleri

FJD → LRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 86,2250, en düşük 82,0735 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 84,5609 oldu. FJD → LRD kurundaki değişiklik -4.22 değerindeydi.

FJD → LRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 88,7166, en düşük 82,0735 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 86,4858 oldu. FJD → LRD kurundaki değişiklik -5.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - LRD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

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FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Liberya Doları
1 FJD82,58780 LRD
5 FJD412,93900 LRD
10 FJD825,87800 LRD
20 FJD1.651,75600 LRD
50 FJD4.129,39000 LRD
100 FJD8.258,78000 LRD
250 FJD20.646,95000 LRD
500 FJD41.293,90000 LRD
1000 FJD82.587,80000 LRD
2000 FJD165.175,60000 LRD
5000 FJD412.939,00000 LRD
10000 FJD825.878,00000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Fiji Doları
1 LRD0,01211 FJD
5 LRD0,06054 FJD
10 LRD0,12108 FJD
20 LRD0,24217 FJD
50 LRD0,60542 FJD
100 LRD1,21083 FJD
250 LRD3,02708 FJD
500 LRD6,05415 FJD
1000 LRD12,10830 FJD
2000 LRD24,21660 FJD
5000 LRD60,54150 FJD
10000 LRD121,08300 FJD