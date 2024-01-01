10 Laos kipinden Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile LAK → PEN çevirin

1,000₭ LAK = 0,0001732S/. PEN

03:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LAK → PEN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PEN
1 LAK → PENSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00020,0002
Düşük0,00020,0002
Ortalama0,00020,0002
Değişim1.13%2.30%
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1 LAK → PEN istatistikleri

LAK → PEN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0002 oldu. LAK → PEN kurundaki değişiklik 1.13 değerindeydi.

LAK → PEN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0002 oldu. LAK → PEN kurundaki değişiklik 2.30 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLAK - PEN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPAUDCADZARINRSGD
1 USD10,9490,7911,5451,40818,1384,4311,342
1 EUR1,05410,8341,6281,48419,10988,991,415
1 GBP1,2631,19911,9511,77922,906106,6741,696
1 AUD0,6470,6140,51210,91111,73854,6650,869

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Laos kipinden Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LAK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LAK → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Laos kipi için en iyi döviz çiftleri

LAK → USD

LAK → EUR

LAK → GBP

LAK → AUD

LAK → CAD

LAK → ZAR

LAK → INR

LAK → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Laos Kipi / Peru Nuevo Solü
1 LAK0,00017 PEN
5 LAK0,00087 PEN
10 LAK0,00173 PEN
20 LAK0,00346 PEN
50 LAK0,00866 PEN
100 LAK0,01732 PEN
250 LAK0,04330 PEN
500 LAK0,08660 PEN
1000 LAK0,17319 PEN
2000 LAK0,34639 PEN
5000 LAK0,86597 PEN
10000 LAK1,73193 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Laos Kipi
1 PEN5.773,89000 LAK
5 PEN28.869,45000 LAK
10 PEN57.738,90000 LAK
20 PEN115.477,80000 LAK
50 PEN288.694,50000 LAK
100 PEN577.389,00000 LAK
250 PEN1.443.472,50000 LAK
500 PEN2.886.945,00000 LAK
1000 PEN5.773.890,00000 LAK
2000 PEN11.547.780,00000 LAK
5000 PEN28.869.450,00000 LAK
10000 PEN57.738.900,00000 LAK