10 bin Laos kipinden Gana sedisine

Reel döviz kuru ile LAK → GHS çevirin

1.000₭ LAK = 0.0007227GH¢ GHS

02:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LAK → GHS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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GHS
1 LAK → GHSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0.00080.0008
Düşük0.00070.0007
Ortalama0.00070.0007
Değişim-0.80%3.20%
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1 LAK → GHS istatistikleri

LAK → GHS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0.0008, en düşük 0.0007 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0.0007 oldu. LAK → GHS kurundaki değişiklik -0.80 değerindeydi.

LAK → GHS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0.0008, en düşük 0.0007 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0.0007 oldu. LAK → GHS kurundaki değişiklik 3.20 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLAK - GHS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPAUDCADZARINRSGD
1 USD10.94830.7912331.543571.4071518.117384.4311.34145
1 EUR1.054510.834381.627691.4838419.104789.03251.41456
1 GBP1.263851.1984911.950841.7784322.8975106.7081.69539
1 AUD0.647850.6143670.512610.91162211.737354.69860.869058

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Laos kipinden Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LAK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LAK → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Laos kipi için en iyi döviz çiftleri

LAK → USD

LAK → EUR

LAK → GBP

LAK → AUD

LAK → CAD

LAK → ZAR

LAK → INR

LAK → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Laos Kipi / Gana Sedisi
1 LAK0.00072 GHS
5 LAK0.00361 GHS
10 LAK0.00723 GHS
20 LAK0.01445 GHS
50 LAK0.03614 GHS
100 LAK0.07227 GHS
250 LAK0.18068 GHS
500 LAK0.36137 GHS
1000 LAK0.72273 GHS
2000 LAK1.44546 GHS
5000 LAK3.61366 GHS
10000 LAK7.22731 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Laos Kipi
1 GHS1383.64000 LAK
5 GHS6918.20000 LAK
10 GHS13836.40000 LAK
20 GHS27672.80000 LAK
50 GHS69182.00000 LAK
100 GHS138364.00000 LAK
250 GHS345910.00000 LAK
500 GHS691820.00000 LAK
1000 GHS1383640.00000 LAK
2000 GHS2767280.00000 LAK
5000 GHS6918200.00000 LAK
10000 GHS13836400.00000 LAK