5.000 Kuveyt dinarından Moğol tugrikine

Reel döviz kuru ile KWD → MNT çevirin

1,000ك KWD = 11.100₮ MNT

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

KWD → MNT çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

MNT
1 KWD → MNTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek11.118,000011.118,0000
Düşük11.063,500011.031,6000
Ortalama11.093,036711.077,9500
Değişim0.34%0.43%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 KWD → MNT istatistikleri

KWD → MNT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 11.118,0000, en düşük 11.063,5000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 11.093,0367 oldu. KWD → MNT kurundaki değişiklik 0.34 değerindeydi.

KWD → MNT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 11.118,0000, en düşük 11.031,6000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 11.077,9500 oldu. KWD → MNT kurundaki değişiklik 0.43 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - MNT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kuveyt dinarından Moğol tugrikine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MNT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → MNT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

KWD → INR

KWD → EUR

KWD → ZAR

KWD → AUD

KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Moğol Tugriki
1 KWD11.103,30000 MNT
5 KWD55.516,50000 MNT
10 KWD111.033,00000 MNT
20 KWD222.066,00000 MNT
50 KWD555.165,00000 MNT
100 KWD1.110.330,00000 MNT
250 KWD2.775.825,00000 MNT
500 KWD5.551.650,00000 MNT
1000 KWD11.103.300,00000 MNT
2000 KWD22.206.600,00000 MNT
5000 KWD55.516.500,00000 MNT
10000 KWD111.033.000,00000 MNT
Çevrim kurları Moğol Tugriki / Kuveyt Dinarı
1 MNT0,00009 KWD
5 MNT0,00045 KWD
10 MNT0,00090 KWD
20 MNT0,00180 KWD
50 MNT0,00450 KWD
100 MNT0,00901 KWD
250 MNT0,02252 KWD
500 MNT0,04503 KWD
1000 MNT0,09006 KWD
2000 MNT0,18013 KWD
5000 MNT0,45031 KWD
10000 MNT0,90063 KWD