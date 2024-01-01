5.000 Kuveyt dinarından Güney Kore wonuna

Reel döviz kuru ile KWD → KRW çevirin

1,000ك KWD = 4.538₩ KRW

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → KRW çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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KRW
1 KWD → KRWSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4.579,61004.579,6100
Düşük4.468,03004.294,7400
Ortalama4.519,16534.419,3409
Değişim1.57%4.17%
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1 KWD → KRW istatistikleri

KWD → KRW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4.579,6100, en düşük 4.468,0300 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4.519,1653 oldu. KWD → KRW kurundaki değişiklik 1.57 değerindeydi.

KWD → KRW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4.579,6100, en düşük 4.294,7400 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4.419,3409 oldu. KWD → KRW kurundaki değişiklik 4.17 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - KRW tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Güney Kore wonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KRW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → KRW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Güney Kore Wonu
1 KWD4.538,29000 KRW
5 KWD22.691,45000 KRW
10 KWD45.382,90000 KRW
20 KWD90.765,80000 KRW
50 KWD226.914,50000 KRW
100 KWD453.829,00000 KRW
250 KWD1.134.572,50000 KRW
500 KWD2.269.145,00000 KRW
1000 KWD4.538.290,00000 KRW
2000 KWD9.076.580,00000 KRW
5000 KWD22.691.450,00000 KRW
10000 KWD45.382.900,00000 KRW
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Kuveyt Dinarı
1 KRW0,00022 KWD
5 KRW0,00110 KWD
10 KRW0,00220 KWD
20 KRW0,00441 KWD
50 KRW0,01102 KWD
100 KRW0,02203 KWD
250 KRW0,05509 KWD
500 KRW0,11017 KWD
1000 KRW0,22035 KWD
2000 KRW0,44069 KWD
5000 KRW1,10174 KWD
10000 KRW2,20347 KWD
20000 KRW4,40694 KWD
30000 KRW6,61041 KWD
40000 KRW8,81388 KWD
50000 KRW11,01735 KWD