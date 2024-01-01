Kuveyt dinarından Bolivya bolivyanosuna

Reel döviz kuru ile KWD → BOB çevirin

1.000 kwd
22.416,10 bob

1.00000 KWD = 22.41610 BOB

09:26 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855151.0729589.08921.452831.652340.94758518.3132
1 GBP1.1693911.25465104.1761.698861.932161.1080921.4145
1 USD0.932050.797035183.0321.354051.540.8831517.0681
1 INR0.01122470.009599130.012043510.01630760.01854710.01063630.205561

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kuveyt dinarından Bolivya bolivyanosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BOB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → BOB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

KWD → INR

KWD → EUR

KWD → ZAR

KWD → AUD

KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Bolivya Bolivyanosu
1 KWD22.41610 BOB
5 KWD112.08050 BOB
10 KWD224.16100 BOB
20 KWD448.32200 BOB
50 KWD1120.80500 BOB
100 KWD2241.61000 BOB
250 KWD5604.02500 BOB
500 KWD11208.05000 BOB
1000 KWD22416.10000 BOB
2000 KWD44832.20000 BOB
5000 KWD112080.50000 BOB
10000 KWD224161.00000 BOB
Çevrim kurları Bolivya Bolivyanosu / Kuveyt Dinarı
1 BOB0.04461 KWD
5 BOB0.22305 KWD
10 BOB0.44611 KWD
20 BOB0.89222 KWD
50 BOB2.23054 KWD
100 BOB4.46108 KWD
250 BOB11.15270 KWD
500 BOB22.30540 KWD
1000 BOB44.61080 KWD
2000 BOB89.22160 KWD
5000 BOB223.05400 KWD
10000 BOB446.10800 KWD