Güney Kore wonundan Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile KRW → SHP çevirin

1.000 krw
0,60 shp

1.00000 KRW = 0.00060 SHP

09:22 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855351.0731589.10381.45311.652270.94768518.3159
1 GBP1.1691111.2546104.171.698791.931641.1079521.4128
1 USD0.931850.797067183.03011.354051.539650.8831517.0674
1 INR0.01122290.009599730.012043810.01630790.01854320.01063650.205557

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Güney Kore wonundan Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

KRW → USD

KRW → EUR

KRW → CAD

KRW → AUD

KRW → GBP

KRW → INR

KRW → SGD

KRW → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Saint Helena Poundu
1 KRW0.00060 SHP
5 KRW0.00299 SHP
10 KRW0.00598 SHP
20 KRW0.01196 SHP
50 KRW0.02990 SHP
100 KRW0.05981 SHP
250 KRW0.14952 SHP
500 KRW0.29904 SHP
1000 KRW0.59808 SHP
2000 KRW1.19617 SHP
5000 KRW2.99042 SHP
10000 KRW5.98084 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Güney Kore Wonu
1 SHP1672.01000 KRW
5 SHP8360.05000 KRW
10 SHP16720.10000 KRW
20 SHP33440.20000 KRW
50 SHP83600.50000 KRW
100 SHP167201.00000 KRW
250 SHP418002.50000 KRW
500 SHP836005.00000 KRW
1000 SHP1672010.00000 KRW
2000 SHP3344020.00000 KRW
5000 SHP8360050.00000 KRW
10000 SHP16720100.00000 KRW