250 Güney Kore wonundan Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile KRW → LBP çevirin

1,000₩ KRW = 64,17ل.ل. LBP

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

KRW → LBP çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

LBP
1 KRW → LBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek65,370368,3357
Düşük63,581663,5816
Ortalama64,589766,2243
Değişim-1.83%-4.52%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 KRW → LBP istatistikleri

KRW → LBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 65,3703, en düşük 63,5816 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 64,5897 oldu. KRW → LBP kurundaki değişiklik -1.83 değerindeydi.

KRW → LBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 68,3357, en düşük 63,5816 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 66,2243 oldu. KRW → LBP kurundaki değişiklik -4.52 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKRW - LBP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10,9491,4091,5470,79284,4321,3427,229
1 EUR1,05411,4851,6310,83588,9831,4157,619
1 CAD0,710,67311,0980,56259,9240,9535,131
1 AUD0,6460,6130,91110,51254,5730,8684,673

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Güney Kore wonundan Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

KRW → USD

KRW → EUR

KRW → CAD

KRW → AUD

KRW → GBP

KRW → INR

KRW → SGD

KRW → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Lübnan Lirası
1 KRW64,17470 LBP
5 KRW320,87350 LBP
10 KRW641,74700 LBP
20 KRW1.283,49400 LBP
50 KRW3.208,73500 LBP
100 KRW6.417,47000 LBP
250 KRW16.043,67500 LBP
500 KRW32.087,35000 LBP
1000 KRW64.174,70000 LBP
2000 KRW128.349,40000 LBP
5000 KRW320.873,50000 LBP
10000 KRW641.747,00000 LBP
20000 KRW1.283.494,00000 LBP
30000 KRW1.925.241,00000 LBP
40000 KRW2.566.988,00000 LBP
50000 KRW3.208.735,00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Güney Kore Wonu
1 LBP0,01558 KRW
5 LBP0,07791 KRW
10 LBP0,15583 KRW
20 LBP0,31165 KRW
50 LBP0,77913 KRW
100 LBP1,55825 KRW
250 LBP3,89563 KRW
500 LBP7,79125 KRW
1000 LBP15,58250 KRW
2000 LBP31,16500 KRW
5000 LBP77,91250 KRW
10000 LBP155,82500 KRW