10 Güney Kore wonundan Laos kipine

Reel döviz kuru ile KRW → LAK çevirin

1,000₩ KRW = 15,74₭ LAK

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

KRW → LAK çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

LAK
1 KRW → LAKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek16,014616,8472
Düşük15,591215,5912
Ortalama15,830716,2956
Değişim-1.72%-5.25%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 KRW → LAK istatistikleri

KRW → LAK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 16,0146, en düşük 15,5912 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 15,8307 oldu. KRW → LAK kurundaki değişiklik -1.72 değerindeydi.

KRW → LAK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 16,8472, en düşük 15,5912 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 16,2956 oldu. KRW → LAK kurundaki değişiklik -5.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKRW - LAK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10,9491,4091,5470,79284,4321,3427,229
1 EUR1,05411,4851,6310,83588,9831,4157,619
1 CAD0,710,67311,0980,56259,9240,9535,131
1 AUD0,6460,6130,91110,51254,5730,8684,673

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Güney Kore wonundan Laos kipine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LAK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → LAK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

KRW → USD

KRW → EUR

KRW → CAD

KRW → AUD

KRW → GBP

KRW → INR

KRW → SGD

KRW → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Laos Kipi
1 KRW15,73870 LAK
5 KRW78,69350 LAK
10 KRW157,38700 LAK
20 KRW314,77400 LAK
50 KRW786,93500 LAK
100 KRW1.573,87000 LAK
250 KRW3.934,67500 LAK
500 KRW7.869,35000 LAK
1000 KRW15.738,70000 LAK
2000 KRW31.477,40000 LAK
5000 KRW78.693,50000 LAK
10000 KRW157.387,00000 LAK
20000 KRW314.774,00000 LAK
30000 KRW472.161,00000 LAK
40000 KRW629.548,00000 LAK
50000 KRW786.935,00000 LAK
Çevrim kurları Laos Kipi / Güney Kore Wonu
1 LAK0,06354 KRW
5 LAK0,31769 KRW
10 LAK0,63538 KRW
20 LAK1,27075 KRW
50 LAK3,17688 KRW
100 LAK6,35375 KRW
250 LAK15,88437 KRW
500 LAK31,76875 KRW
1000 LAK63,53750 KRW
2000 LAK127,07500 KRW
5000 LAK317,68750 KRW
10000 LAK635,37500 KRW