Ürdün dinarından Şili pesosuna

Reel döviz kuru ile JOD → CLP çevirin

1.000 jod
1.351.480 clp

1.00000 JOD = 1351.48000 CLP

07:42 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855581.073689.13931.454031.653350.94935518.3282
1 GBP1.168811.25485104.1881.699511.932471.109621.4224
1 USD0.931450.796908183.02841.354351.540.8842517.0717
1 INR0.01121840.009598020.012044110.01631190.01854790.010650.205613

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ürdün dinarından Şili pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CLP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → CLP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

JOD → USD

JOD → CAD

JOD → SGD

JOD → ZAR

JOD → EUR

JOD → GBP

JOD → AED

JOD → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Şili Pesosu
1 JOD1351.48000 CLP
5 JOD6757.40000 CLP
10 JOD13514.80000 CLP
20 JOD27029.60000 CLP
50 JOD67574.00000 CLP
100 JOD135148.00000 CLP
250 JOD337870.00000 CLP
500 JOD675740.00000 CLP
1000 JOD1351480.00000 CLP
2000 JOD2702960.00000 CLP
5000 JOD6757400.00000 CLP
10000 JOD13514800.00000 CLP
Çevrim kurları Şili Pesosu / Ürdün Dinarı
1 CLP0.00074 JOD
5 CLP0.00370 JOD
10 CLP0.00740 JOD
20 CLP0.01480 JOD
50 CLP0.03700 JOD
100 CLP0.07399 JOD
250 CLP0.18498 JOD
500 CLP0.36996 JOD
1000 CLP0.73993 JOD
2000 CLP1.47985 JOD
5000 CLP3.69964 JOD
10000 CLP7.39927 JOD