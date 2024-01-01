Jamaika dolarından Tonga pa'angasına

Reel döviz kuru ile JMD → TOP çevirin

1.000 jmd
15,18 top

1.00000 JMD = 0.01518 TOP

05:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855281.0736589.14311.453881.652910.9492118.3247
1 GBP1.1692111.25535104.2291.699931.932651.1098221.4259
1 USD0.93140.796591183.02811.354151.539530.8841517.0677
1 INR0.01121790.009594230.012044110.01630950.01854220.01064880.205565

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Jamaika dolarından Tonga pa'angasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → TOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

JMD → JPY

JMD → AUD

JMD → SGD

JMD → EUR

JMD → ZAR

JMD → GBP

JMD → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Tonga Pa'angası
1 JMD0.01518 TOP
5 JMD0.07591 TOP
10 JMD0.15183 TOP
20 JMD0.30365 TOP
50 JMD0.75914 TOP
100 JMD1.51827 TOP
250 JMD3.79568 TOP
500 JMD7.59135 TOP
1000 JMD15.18270 TOP
2000 JMD30.36540 TOP
5000 JMD75.91350 TOP
10000 JMD151.82700 TOP
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / Jamaika Doları
1 TOP65.86420 JMD
5 TOP329.32100 JMD
10 TOP658.64200 JMD
20 TOP1317.28400 JMD
50 TOP3293.21000 JMD
100 TOP6586.42000 JMD
250 TOP16466.05000 JMD
500 TOP32932.10000 JMD
1000 TOP65864.20000 JMD
2000 TOP131728.40000 JMD
5000 TOP329321.00000 JMD
10000 TOP658642.00000 JMD