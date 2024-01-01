Jamaika dolarından Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile JMD → SHP çevirin

1.000 jmd
5,10 shp

1.00000 JMD = 0.00510 SHP

07:36 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855231.0737589.14961.453911.652560.94932518.3255
1 GBP1.1692811.25555104.2441.700081.932361.1100221.4282
1 USD0.93130.796464183.02641.354051.539050.8841517.0668
1 INR0.01121710.00959290.012044410.01630870.01853690.0106490.205559

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Jamaika dolarından Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

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JMD → ZAR

JMD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Saint Helena Poundu
1 JMD0.00510 SHP
5 JMD0.02549 SHP
10 JMD0.05098 SHP
20 JMD0.10195 SHP
50 JMD0.25488 SHP
100 JMD0.50976 SHP
250 JMD1.27440 SHP
500 JMD2.54880 SHP
1000 JMD5.09760 SHP
2000 JMD10.19520 SHP
5000 JMD25.48800 SHP
10000 JMD50.97600 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Jamaika Doları
1 SHP196.17100 JMD
5 SHP980.85500 JMD
10 SHP1961.71000 JMD
20 SHP3923.42000 JMD
50 SHP9808.55000 JMD
100 SHP19617.10000 JMD
250 SHP49042.75000 JMD
500 SHP98085.50000 JMD
1000 SHP196171.00000 JMD
2000 SHP392342.00000 JMD
5000 SHP980855.00000 JMD
10000 SHP1961710.00000 JMD