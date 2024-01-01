Jersey poundundan Doğu Karayip dolarına

Reel döviz kuru ile JEP → XCD çevirin

1.000 jep
3.390,52 xcd

1.00000 JEP = 3.39052 XCD

07:24 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.0735589.12861.453641.652760.94920518.3303
1 GBP1.1696811.25575104.2551.700351.933261.1102721.4413
1 USD0.93150.796337183.02231.354051.539530.8841517.0745
1 INR0.01121970.009591840.01204510.01630950.01854350.01064950.205662

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Jersey poundundan Doğu Karayip dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XCD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → XCD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Doğu Karayip Doları
1 JEP3.39052 XCD
5 JEP16.95260 XCD
10 JEP33.90520 XCD
20 JEP67.81040 XCD
50 JEP169.52600 XCD
100 JEP339.05200 XCD
250 JEP847.63000 XCD
500 JEP1695.26000 XCD
1000 JEP3390.52000 XCD
2000 JEP6781.04000 XCD
5000 JEP16952.60000 XCD
10000 JEP33905.20000 XCD
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Jersey poundu
1 XCD0.29494 JEP
5 XCD1.47470 JEP
10 XCD2.94940 JEP
20 XCD5.89880 JEP
50 XCD14.74700 JEP
100 XCD29.49400 JEP
250 XCD73.73500 JEP
500 XCD147.47000 JEP
1000 XCD294.94000 JEP
2000 XCD589.88000 JEP
5000 XCD1474.70000 JEP
10000 XCD2949.40000 JEP