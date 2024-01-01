İzlanda kronundan Bahama dolarına

Reel döviz kuru ile ISK → BSD çevirin

1.000 isk
7,22 bsd

1.00000 ISK = 0.00722 BSD

06:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853821.0731589.08721.453311.652530.94926518.3308
1 GBP1.1712111.2569104.3411.702161.935481.1117921.4695
1 USD0.93180.795608183.01471.354251.539880.8845517.0813
1 INR0.0112250.009583940.012046110.01631340.01854950.01065530.205762

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İzlanda kronundan Bahama dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → BSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

ISK → EUR

ISK → SGD

ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Bahama Doları
1 ISK0.00722 BSD
5 ISK0.03608 BSD
10 ISK0.07217 BSD
20 ISK0.14433 BSD
50 ISK0.36083 BSD
100 ISK0.72166 BSD
250 ISK1.80414 BSD
500 ISK3.60828 BSD
1000 ISK7.21657 BSD
2000 ISK14.43314 BSD
5000 ISK36.08285 BSD
10000 ISK72.16570 BSD
Çevrim kurları Bahama Doları / İzlanda Kronu
1 BSD138.57000 ISK
5 BSD692.85000 ISK
10 BSD1385.70000 ISK
20 BSD2771.40000 ISK
50 BSD6928.50000 ISK
100 BSD13857.00000 ISK
250 BSD34642.50000 ISK
500 BSD69285.00000 ISK
1000 BSD138570.00000 ISK
2000 BSD277140.00000 ISK
5000 BSD692850.00000 ISK
10000 BSD1385700.00000 ISK