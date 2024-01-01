Man Adası poundundan Samoa talasına

Reel döviz kuru ile IMP → WST çevirin

1.000 imp
3.442,48 wst

1.00000 IMP = 3.44248 WST

06:56 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537351.0729589.07421.453151.65260.94929518.332
1 GBP1.1713211.25685104.3411.702211.935851.1119321.474
1 USD0.9320.79564183.0181.354351.540240.8847517.0856
1 INR0.01122660.009583940.012045610.01631390.01855310.01065730.205806

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Man Adası poundundan Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IMP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IMP → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Man Adası poundu için en iyi döviz çiftleri

IMP → USD

IMP → EUR

IMP → GBP

IMP → INR

IMP → JPY

IMP → RUB

IMP → AUD

IMP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Man Adası poundu / Samoa Talası
1 IMP3.44248 WST
5 IMP17.21240 WST
10 IMP34.42480 WST
20 IMP68.84960 WST
50 IMP172.12400 WST
100 IMP344.24800 WST
250 IMP860.62000 WST
500 IMP1721.24000 WST
1000 IMP3442.48000 WST
2000 IMP6884.96000 WST
5000 IMP17212.40000 WST
10000 IMP34424.80000 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Man Adası poundu
1 WST0.29049 IMP
5 WST1.45244 IMP
10 WST2.90488 IMP
20 WST5.80976 IMP
50 WST14.52440 IMP
100 WST29.04880 IMP
250 WST72.62200 IMP
500 WST145.24400 IMP
1000 WST290.48800 IMP
2000 WST580.97600 IMP
5000 WST1452.44000 IMP
10000 WST2904.88000 IMP