5000 Macar forintinden Jamaika dolarına
Reel döviz kuru ile HUF → JMD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Jamaika Doları
|2000 HUF
|841.48000 JMD
|5000 HUF
|2103.70000 JMD
|10000 HUF
|4207.40000 JMD
|15000 HUF
|6311.10000 JMD
|20000 HUF
|8414.80000 JMD
|30000 HUF
|12622.20000 JMD
|40000 HUF
|16829.60000 JMD
|50000 HUF
|21037.00000 JMD
|60000 HUF
|25244.40000 JMD
|100000 HUF
|42074.00000 JMD
|150000 HUF
|63111.00000 JMD
|200000 HUF
|84148.00000 JMD