2000 Macar forintinden Guatemala quetzalına
Reel döviz kuru ile HUF → GTQ çevirin
Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Guatemala quetzalına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GTQ seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → GTQ kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Guatemala Quetzalı
|2000 HUF
|42.68060 GTQ
|5000 HUF
|106.70150 GTQ
|10000 HUF
|213.40300 GTQ
|15000 HUF
|320.10450 GTQ
|20000 HUF
|426.80600 GTQ
|30000 HUF
|640.20900 GTQ
|40000 HUF
|853.61200 GTQ
|50000 HUF
|1067.01500 GTQ
|60000 HUF
|1280.41800 GTQ
|100000 HUF
|2134.03000 GTQ
|150000 HUF
|3201.04500 GTQ
|200000 HUF
|4268.06000 GTQ
|Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / Macar Forinti
|1 GTQ
|46.85960 HUF
|5 GTQ
|234.29800 HUF
|10 GTQ
|468.59600 HUF
|20 GTQ
|937.19200 HUF
|50 GTQ
|2342.98000 HUF
|100 GTQ
|4685.96000 HUF
|250 GTQ
|11714.90000 HUF
|500 GTQ
|23429.80000 HUF
|1000 GTQ
|46859.60000 HUF
|2000 GTQ
|93719.20000 HUF
|5000 GTQ
|234298.00000 HUF
|10000 GTQ
|468596.00000 HUF