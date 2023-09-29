30000 Macar forintinden Guatemala quetzalına
Reel döviz kuru ile HUF → GTQ çevirin
Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Guatemala quetzalına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GTQ seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → GTQ kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Guatemala Quetzalı
|2000 HUF
|42.67140 GTQ
|5000 HUF
|106.67850 GTQ
|10000 HUF
|213.35700 GTQ
|15000 HUF
|320.03550 GTQ
|20000 HUF
|426.71400 GTQ
|30000 HUF
|640.07100 GTQ
|40000 HUF
|853.42800 GTQ
|50000 HUF
|1066.78500 GTQ
|60000 HUF
|1280.14200 GTQ
|100000 HUF
|2133.57000 GTQ
|150000 HUF
|3200.35500 GTQ
|200000 HUF
|4267.14000 GTQ
|Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / Macar Forinti
|1 GTQ
|46.86970 HUF
|5 GTQ
|234.34850 HUF
|10 GTQ
|468.69700 HUF
|20 GTQ
|937.39400 HUF
|50 GTQ
|2343.48500 HUF
|100 GTQ
|4686.97000 HUF
|250 GTQ
|11717.42500 HUF
|500 GTQ
|23434.85000 HUF
|1000 GTQ
|46869.70000 HUF
|2000 GTQ
|93739.40000 HUF
|5000 GTQ
|234348.50000 HUF
|10000 GTQ
|468697.00000 HUF