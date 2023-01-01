10 Guyana dolarından İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile GYD → GBP çevirin

10 gyd
0.04 gbp

1.00000 GYD = 0.00390 GBP

10:39 UTC'deki reel piyasa kuru
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GYD → GBP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 GYD → 0 GBP
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.060888.09391.424281.632880.9667518.5033
1GBP1.1556711.2259101.8051.645951.887021.1172421.3831
1USD0.94270.815727183.04481.342651.539290.9113517.4428
1INR0.01135150.009822740.012041710.01616780.01853570.01097420.210041

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Guyana dolarından İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GYD → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Guyana doları

GYD → USD

GYD → EUR

GYD → GBP

GYD → INR

GYD → JPY

GYD → RUB

GYD → AUD

GYD → ZAR

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plane
Çevrim kurları Guyana Doları / İngiliz Pound Sterlini
1 GYD0.00390 GBP
5 GYD0.01949 GBP
10 GYD0.03899 GBP
20 GYD0.07798 GBP
50 GYD0.19495 GBP
100 GYD0.38990 GBP
250 GYD0.97475 GBP
500 GYD1.94950 GBP
1000 GYD3.89899 GBP
2000 GYD7.79798 GBP
5000 GYD19.49495 GBP
10000 GYD38.98990 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Guyana Doları
1 GBP256.47700 GYD
5 GBP1282.38500 GYD
10 GBP2564.77000 GYD
20 GBP5129.54000 GYD
50 GBP12823.85000 GYD
100 GBP25647.70000 GYD
250 GBP64119.25000 GYD
500 GBP128238.50000 GYD
1000 GBP256477.00000 GYD
2000 GBP512954.00000 GYD
5000 GBP1282385.00000 GYD
10000 GBP2564770.00000 GYD