bin Gine frangından Güney Afrika randına
Reel döviz kuru ile GNF → ZAR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Gine frangından Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GNF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GNF → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Gine Frangı
|1 ZAR
|456.17600 GNF
|5 ZAR
|2280.88000 GNF
|10 ZAR
|4561.76000 GNF
|20 ZAR
|9123.52000 GNF
|50 ZAR
|22808.80000 GNF
|100 ZAR
|45617.60000 GNF
|250 ZAR
|114044.00000 GNF
|500 ZAR
|228088.00000 GNF
|1000 ZAR
|456176.00000 GNF
|2000 ZAR
|912352.00000 GNF
|5000 ZAR
|2280880.00000 GNF
|10000 ZAR
|4561760.00000 GNF