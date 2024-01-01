250 Güney Afrika randından Gine frangına

Reel döviz kuru ile ZAR → GNF çevirin

250 zar
117.371 gnf

1,000R ZAR = 469,5GFr GNF

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → GNF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → GNFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek479,0830479,3830
Düşük467,5370453,6080
Ortalama472,5246469,0549
Değişim-0.36%1.44%
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1 ZAR → GNF istatistikleri

ZAR → GNF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 479,0830, en düşük 467,5370 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 472,5246 oldu. ZAR → GNF kurundaki değişiklik -0.36 değerindeydi.

ZAR → GNF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 479,3830, en düşük 453,6080 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 469,0549 oldu. ZAR → GNF kurundaki değişiklik 1.44 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Gine frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GNF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → GNF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Gine Frangı
1 ZAR469,48200 GNF
5 ZAR2.347,41000 GNF
10 ZAR4.694,82000 GNF
20 ZAR9.389,64000 GNF
50 ZAR23.474,10000 GNF
100 ZAR46.948,20000 GNF
250 ZAR117.370,50000 GNF
500 ZAR234.741,00000 GNF
1000 ZAR469.482,00000 GNF
2000 ZAR938.964,00000 GNF
5000 ZAR2.347.410,00000 GNF
10000 ZAR4.694.820,00000 GNF
Çevrim kurları Gine Frangı / Güney Afrika Randı
1 GNF0,00213 ZAR
5 GNF0,01065 ZAR
10 GNF0,02130 ZAR
20 GNF0,04260 ZAR
50 GNF0,10650 ZAR
100 GNF0,21300 ZAR
250 GNF0,53250 ZAR
500 GNF1,06501 ZAR
1000 GNF2,13001 ZAR
2000 GNF4,26002 ZAR
5000 GNF10,65005 ZAR
10000 GNF21,30010 ZAR