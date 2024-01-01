Gine frangından Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile GNF → MXN çevirin

1.000 gnf
1,99 mxn

1.00000 GNF = 0.00199 MXN

04:21 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537451.072689.03811.452891.653840.94975518.3328
1 GBP1.1713111.25635104.2911.701791.937171.1124621.4734
1 USD0.93230.795957183.01151.354551.54190.8854517.0919
1 INR0.01123110.009588510.012046510.01631760.01857450.01066660.205898

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Gine frangından Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GNF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GNF → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gine frangı için en iyi döviz çiftleri

GNF → USD

GNF → EUR

GNF → GBP

GNF → INR

GNF → JPY

GNF → RUB

GNF → AUD

GNF → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gine Frangı / Meksika Pesosu
1 GNF0.00199 MXN
5 GNF0.00995 MXN
10 GNF0.01990 MXN
20 GNF0.03979 MXN
50 GNF0.09949 MXN
100 GNF0.19897 MXN
250 GNF0.49743 MXN
500 GNF0.99486 MXN
1000 GNF1.98971 MXN
2000 GNF3.97942 MXN
5000 GNF9.94855 MXN
10000 GNF19.89710 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Gine Frangı
1 MXN502.58500 GNF
5 MXN2512.92500 GNF
10 MXN5025.85000 GNF
20 MXN10051.70000 GNF
50 MXN25129.25000 GNF
100 MXN50258.50000 GNF
250 MXN125646.25000 GNF
500 MXN251292.50000 GNF
1000 MXN502585.00000 GNF
2000 MXN1005170.00000 GNF
5000 MXN2512925.00000 GNF
10000 MXN5025850.00000 GNF