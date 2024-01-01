10 Gambiya dalaşından İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile GMD → GBP çevirin

10 gmd
0,12 gbp

1,000 GMD = 0,01186 GBP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Gambiya dalaşından İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GMD → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gambiya dalaşı için en iyi döviz çiftleri

GMD → USD

GMD → EUR

GMD → GBP

GMD → INR

GMD → JPY

GMD → RUB

GMD → AUD

GMD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / İngiliz Pound Sterlini
1 GMD0,01186 GBP
5 GMD0,05930 GBP
10 GMD0,11861 GBP
20 GMD0,23721 GBP
50 GMD0,59304 GBP
100 GMD1,18607 GBP
250 GMD2,96518 GBP
500 GMD5,93035 GBP
1000 GMD11,86070 GBP
2000 GMD23,72140 GBP
5000 GMD59,30350 GBP
10000 GMD118,60700 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Gambiya Dalaşı
1 GBP84,31210 GMD
5 GBP421,56050 GMD
10 GBP843,12100 GMD
20 GBP1.686,24200 GMD
50 GBP4.215,60500 GMD
100 GBP8.431,21000 GMD
250 GBP21.078,02500 GMD
500 GBP42.156,05000 GMD
1000 GBP84.312,10000 GMD
2000 GBP168.624,20000 GMD
5000 GBP421.560,50000 GMD
10000 GBP843.121,00000 GMD