500 Guernsey poundundan Haiti gurdusuna

Reel döviz kuru ile GGP → HTG çevirin

500 ggp
82.285 htg

1,000 GGP = 164,6 HTG

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Guernsey poundundan Haiti gurdusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HTG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GGP → HTG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Guernsey poundu için en iyi döviz çiftleri

GGP → USD

GGP → EUR

GGP → GBP

GGP → INR

GGP → JPY

GGP → RUB

GGP → AUD

GGP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Guernsey poundu / Haiti Gurdusu
1 GGP164,57000 HTG
5 GGP822,85000 HTG
10 GGP1.645,70000 HTG
20 GGP3.291,40000 HTG
50 GGP8.228,50000 HTG
100 GGP16.457,00000 HTG
250 GGP41.142,50000 HTG
500 GGP82.285,00000 HTG
1000 GGP164.570,00000 HTG
2000 GGP329.140,00000 HTG
5000 GGP822.850,00000 HTG
10000 GGP1.645.700,00000 HTG
Çevrim kurları Haiti Gurdusu / Guernsey poundu
1 HTG0,00608 GGP
5 HTG0,03038 GGP
10 HTG0,06076 GGP
20 HTG0,12153 GGP
50 HTG0,30382 GGP
100 HTG0,60764 GGP
250 HTG1,51911 GGP
500 HTG3,03822 GGP
1000 HTG6,07643 GGP
2000 HTG12,15286 GGP
5000 HTG30,38215 GGP
10000 HTG60,76430 GGP