1 Guernsey poundundan Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile GGP → AED çevirin

1 ggp
4,57 aed

1,000 GGP = 4,572 AED

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Guernsey poundundan Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GGP → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Guernsey poundu için en iyi döviz çiftleri

GGP → USD

GGP → EUR

GGP → GBP

GGP → INR

GGP → JPY

GGP → RUB

GGP → AUD

GGP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Guernsey poundu / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 GGP4,57214 AED
5 GGP22,86070 AED
10 GGP45,72140 AED
20 GGP91,44280 AED
50 GGP228,60700 AED
100 GGP457,21400 AED
250 GGP1.143,03500 AED
500 GGP2.286,07000 AED
1000 GGP4.572,14000 AED
2000 GGP9.144,28000 AED
5000 GGP22.860,70000 AED
10000 GGP45.721,40000 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Guernsey poundu
1 AED0,21872 GGP
5 AED1,09358 GGP
10 AED2,18716 GGP
20 AED4,37432 GGP
50 AED10,93580 GGP
100 AED21,87160 GGP
250 AED54,67900 GGP
500 AED109,35800 GGP
1000 AED218,71600 GGP
2000 AED437,43200 GGP
5000 AED1.093,58000 GGP
10000 AED2.187,16000 GGP