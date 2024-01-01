2.000 Gürcistan larisinden Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile GEL → PEN çevirin

2.000 gel
2.745,68 pen

1,000₾ GEL = 1,373S/. PEN

01:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 GEL → PENSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,38691,3919
Düşük1,36041,3140
Ortalama1,37861,3618
Değişim0.41%-1.27%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 GEL → PEN istatistikleri

GEL → PEN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,3869, en düşük 1,3604 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,3786 oldu. GEL → PEN kurundaki değişiklik 0.41 değerindeydi.

GEL → PEN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,3919, en düşük 1,3140 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,3618 oldu. GEL → PEN kurundaki değişiklik -1.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08390,6321,4961,6570,9520,223
1 GBP1,18711,286107,5981,7761,9671,12724,009
1 USD0,9240,778183,6981,3811,530,87718,676
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Gürcistan larisinden Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Peru Nuevo Solü
1 GEL1,37284 PEN
5 GEL6,86420 PEN
10 GEL13,72840 PEN
20 GEL27,45680 PEN
50 GEL68,64200 PEN
100 GEL137,28400 PEN
250 GEL343,21000 PEN
500 GEL686,42000 PEN
1000 GEL1.372,84000 PEN
2000 GEL2.745,68000 PEN
5000 GEL6.864,20000 PEN
10000 GEL13.728,40000 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Gürcistan Larisi
1 PEN0,72842 GEL
5 PEN3,64208 GEL
10 PEN7,28416 GEL
20 PEN14,56832 GEL
50 PEN36,42080 GEL
100 PEN72,84160 GEL
250 PEN182,10400 GEL
500 PEN364,20800 GEL
1000 PEN728,41600 GEL
2000 PEN1.456,83200 GEL
5000 PEN3.642,08000 GEL
10000 PEN7.284,16000 GEL