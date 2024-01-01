Gürcistan larisinden Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile GEL → PEN çevirin

1.000 gel
1.464,66 pen

1.00000 GEL = 1.46466 PEN

03:09 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8538151.0729589.07451.453041.654130.949918.3405
1 GBP1.1712111.25665104.3251.701821.937331.1125421.4805
1 USD0.932050.795767183.01831.354251.541660.8853517.0935
1 INR0.01122660.009585440.012045510.01631270.01857020.01066450.2059

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Gürcistan larisinden Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Peru Nuevo Solü
1 GEL1.46466 PEN
5 GEL7.32330 PEN
10 GEL14.64660 PEN
20 GEL29.29320 PEN
50 GEL73.23300 PEN
100 GEL146.46600 PEN
250 GEL366.16500 PEN
500 GEL732.33000 PEN
1000 GEL1464.66000 PEN
2000 GEL2929.32000 PEN
5000 GEL7323.30000 PEN
10000 GEL14646.60000 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Gürcistan Larisi
1 PEN0.68275 GEL
5 PEN3.41377 GEL
10 PEN6.82754 GEL
20 PEN13.65508 GEL
50 PEN34.13770 GEL
100 PEN68.27540 GEL
250 PEN170.68850 GEL
500 PEN341.37700 GEL
1000 PEN682.75400 GEL
2000 PEN1365.50800 GEL
5000 PEN3413.77000 GEL
10000 PEN6827.54000 GEL