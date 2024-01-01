bin Gürcistan larisinden Komor frangına

Reel döviz kuru ile GEL → KMF çevirin

1,000₾ GEL = 171,2CF KMF

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → KMF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KMF
1 GEL → KMFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek171,2350171,2350
Düşük164,9100161,2430
Ortalama167,3076165,0644
Değişim2.90%3.79%
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1 GEL → KMF istatistikleri

GEL → KMF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 171,2350, en düşük 164,9100 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 167,3076 oldu. GEL → KMF kurundaki değişiklik 2.90 değerindeydi.

GEL → KMF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 171,2350, en düşük 161,2430 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 165,0644 oldu. GEL → KMF kurundaki değişiklik 3.79 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - KMF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

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GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Komor Frangı
1 GEL171,23500 KMF
5 GEL856,17500 KMF
10 GEL1.712,35000 KMF
20 GEL3.424,70000 KMF
50 GEL8.561,75000 KMF
100 GEL17.123,50000 KMF
250 GEL42.808,75000 KMF
500 GEL85.617,50000 KMF
1000 GEL171.235,00000 KMF
2000 GEL342.470,00000 KMF
5000 GEL856.175,00000 KMF
10000 GEL1.712.350,00000 KMF
Çevrim kurları Komor Frangı / Gürcistan Larisi
1 KMF0,00584 GEL
5 KMF0,02920 GEL
10 KMF0,05840 GEL
20 KMF0,11680 GEL
50 KMF0,29200 GEL
100 KMF0,58399 GEL
250 KMF1,45998 GEL
500 KMF2,91997 GEL
1000 KMF5,83993 GEL
2000 KMF11,67986 GEL
5000 KMF29,19965 GEL
10000 KMF58,39930 GEL