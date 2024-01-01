2000 Gürcistan larisinden Guatemala quetzalına

Reel döviz kuru ile GEL → GTQ çevirin

1.000₾ GEL = 2.834Q GTQ

21:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → GTQ çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GTQ
1 GEL → GTQSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2.84202.8774
Düşük2.81102.8110
Ortalama2.82952.8446
Değişim-0.29%-1.46%
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1 GEL → GTQ istatistikleri

GEL → GTQ kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2.8420, en düşük 2.8110 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2.8295 oldu. GEL → GTQ kurundaki değişiklik -0.29 değerindeydi.

GEL → GTQ kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2.8774, en düşük 2.8110 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2.8446 oldu. GEL → GTQ kurundaki değişiklik -1.46 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - GTQ tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8351151.053988.98311.484951.630540.9360721.4515
1 GBP1.1974411.262106.5531.778161.95251.1208925.6873
1 USD0.948850.792393184.43221.4091.547150.8881520.3544
1 INR0.01123810.009384960.011843810.01668790.01832420.01051910.241074

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Guatemala quetzalına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GTQ seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → GTQ kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Guatemala Quetzalı
1 GEL2.83353 GTQ
5 GEL14.16765 GTQ
10 GEL28.33530 GTQ
20 GEL56.67060 GTQ
50 GEL141.67650 GTQ
100 GEL283.35300 GTQ
250 GEL708.38250 GTQ
500 GEL1416.76500 GTQ
1000 GEL2833.53000 GTQ
2000 GEL5667.06000 GTQ
5000 GEL14167.65000 GTQ
10000 GEL28335.30000 GTQ
Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / Gürcistan Larisi
1 GTQ0.35292 GEL
5 GTQ1.76458 GEL
10 GTQ3.52917 GEL
20 GTQ7.05834 GEL
50 GTQ17.64585 GEL
100 GTQ35.29170 GEL
250 GTQ88.22925 GEL
500 GTQ176.45850 GEL
1000 GTQ352.91700 GEL
2000 GTQ705.83400 GEL
5000 GTQ1764.58500 GEL
10000 GTQ3529.17000 GEL