20 Gürcistan larisinden Gana sedisine

Reel döviz kuru ile GEL → GHS çevirin

1,000₾ GEL = 5,821GH¢ GHS

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → GHS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GHS
1 GEL → GHSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,07116,0711
Düşük5,82125,7265
Ortalama5,94195,8390
Değişim-0.88%0.89%
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1 GEL → GHS istatistikleri

GEL → GHS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,0711, en düşük 5,8212 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,9419 oldu. GEL → GHS kurundaki değişiklik -0.88 değerindeydi.

GEL → GHS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,0711, en düşük 5,7265 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,8390 oldu. GEL → GHS kurundaki değişiklik 0.89 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - GHS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

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GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Gana Sedisi
1 GEL5,82122 GHS
5 GEL29,10610 GHS
10 GEL58,21220 GHS
20 GEL116,42440 GHS
50 GEL291,06100 GHS
100 GEL582,12200 GHS
250 GEL1.455,30500 GHS
500 GEL2.910,61000 GHS
1000 GEL5.821,22000 GHS
2000 GEL11.642,44000 GHS
5000 GEL29.106,10000 GHS
10000 GEL58.212,20000 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Gürcistan Larisi
1 GHS0,17179 GEL
5 GHS0,85892 GEL
10 GHS1,71785 GEL
20 GHS3,43570 GEL
50 GHS8,58925 GEL
100 GHS17,17850 GEL
250 GHS42,94625 GEL
500 GHS85,89250 GEL
1000 GHS171,78500 GEL
2000 GHS343,57000 GEL
5000 GHS858,92500 GEL
10000 GHS1.717,85000 GEL