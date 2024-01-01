Gürcistan larisinden Danimarka kronuna

Reel döviz kuru ile GEL → DKK çevirin

1.000 gel
2.625,62 dkk

1.00000 GEL = 2.62562 DKK

03:03 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8538451.0729589.06591.452941.654260.94993518.3398
1 GBP1.1711711.2566104.3111.701621.93741.1125421.4789
1 USD0.932050.795798183.01031.354151.541780.8853517.0929
1 INR0.01122760.009586740.012046710.0163130.01857340.01066550.205913

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Gürcistan larisinden Danimarka kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DKK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → DKK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Danimarka Kronu
1 GEL2.62562 DKK
5 GEL13.12810 DKK
10 GEL26.25620 DKK
20 GEL52.51240 DKK
50 GEL131.28100 DKK
100 GEL262.56200 DKK
250 GEL656.40500 DKK
500 GEL1312.81000 DKK
1000 GEL2625.62000 DKK
2000 GEL5251.24000 DKK
5000 GEL13128.10000 DKK
10000 GEL26256.20000 DKK
Çevrim kurları Danimarka Kronu / Gürcistan Larisi
1 DKK0.38086 GEL
5 DKK1.90431 GEL
10 DKK3.80863 GEL
20 DKK7.61726 GEL
50 DKK19.04315 GEL
100 DKK38.08630 GEL
250 DKK95.21575 GEL
500 DKK190.43150 GEL
1000 DKK380.86300 GEL
2000 DKK761.72600 GEL
5000 DKK1904.31500 GEL
10000 DKK3808.63000 GEL