5.000 Gürcistan larisinden Danimarka kronuna

Reel döviz kuru ile GEL → DKK çevirin

1,000₾ GEL = 2,596kr DKK

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → DKK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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DKK
1 GEL → DKKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,59612,5961
Düşük2,50042,4441
Ortalama2,53652,5028
Değişim2.91%3.75%
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1 GEL → DKK istatistikleri

GEL → DKK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,5961, en düşük 2,5004 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,5365 oldu. GEL → DKK kurundaki değişiklik 2.91 değerindeydi.

GEL → DKK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,5961, en düşük 2,4441 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,5028 oldu. GEL → DKK kurundaki değişiklik 3.75 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - DKK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Danimarka kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DKK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → DKK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

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GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Danimarka Kronu
1 GEL2,59613 DKK
5 GEL12,98065 DKK
10 GEL25,96130 DKK
20 GEL51,92260 DKK
50 GEL129,80650 DKK
100 GEL259,61300 DKK
250 GEL649,03250 DKK
500 GEL1.298,06500 DKK
1000 GEL2.596,13000 DKK
2000 GEL5.192,26000 DKK
5000 GEL12.980,65000 DKK
10000 GEL25.961,30000 DKK
Çevrim kurları Danimarka Kronu / Gürcistan Larisi
1 DKK0,38519 GEL
5 DKK1,92595 GEL
10 DKK3,85189 GEL
20 DKK7,70378 GEL
50 DKK19,25945 GEL
100 DKK38,51890 GEL
250 DKK96,29725 GEL
500 DKK192,59450 GEL
1000 DKK385,18900 GEL
2000 DKK770,37800 GEL
5000 DKK1.925,94500 GEL
10000 DKK3.851,89000 GEL